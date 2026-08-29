Herido grave un joven de 25 años tras precipitarse desde entre 6 y 8 metros de altura en Alcobendas

Archivo - Una ambulancia del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 MADRID - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha resultado herido de carácter grave este sábado tras haberse precipitado durante la madrugada desde una altura de entre 6 y 8 metros en un edificio de viviendas de Alcobendas.

Los hechos han ocurrido sobre las 5.18 horas en un edificio ubicado en el número 2 de la calle Mina, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Por causas que están siendo investigadas, el joven se ha precipitado al suelo desde una altura de entre 6 y 8 metros. Como consecuencia de ello, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y un traumatismo facial.

Tras se atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112 ha sido evacuado al Hospital de La Paz, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.

Al lugar han acudido agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Alcobendas.