Herido grave un joven de 30 años tras ser atropellado por un turismo en Pozuelo de Alarcón

Herido grave un joven de 30 años al sufrir un atropello en Pozuelo de Alarcón. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 30 años ha resultado herido grave tras sufrir un atropello este jueves por la tarde por parte de un turismo en la calle Solano del municipio de Pozuelo de Alarcón.

La primera llamada al centro de Emergencias 112 ha sido a las 17 horas en la que han alertado de un atropello por parte de un turismo a un varón que cruzaba un paso de peatones, ha informado Emergencias 112 a Europa Press.

A la llegada de los sanitarios del Summa112 han estabilizado al joven que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y ha sido trasladado al Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Policía Municipal de Pozuelo investiga los hechos.