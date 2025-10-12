Herido grave un motorista de 22 años al salirse de la vía en la M-50, en Madrid

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 22 años ha resultado herido grave la mañana de este domingo al salirse de la vía el vehículo que conducía en la M-50, dentro del término municipal de Madrid.

El accidente, en el que no se han visto implicados más vehículos, se ha registrado sobre las 09.50 horas a la altura del kilómetro 38 de esta vía, anillo interior, ha indicado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Por causas que están siendo investigadas, la motocicleta se ha salido de la vía y ha impactado contra las protecciones laterales de la carretera. Como consecuencia del golpe, el conductor y único ocupante del vehículo ha sufrido diversos traumatismos y ha entrado en parada cardiorrespiratoria.

Sanitarios del Summa 112 personados en el lugar han logrado revertir la parada tras 45 minutos de reanimación cardio pulmonar avanzada. Ha sido trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.

Efectivos de la Guardia Civil se han personado en el lugar y se han hecho cargo de las investigaciones para tratar de determinar lo sucedido.