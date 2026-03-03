Herido grave un motorista de 23 años tras salirse de la vía en Leganés

Ambulancia de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid - EMERGENCIAS 112 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 23 años ha resultado herido de carácter grave con un politraumatismo, tras salirse de la vía la moto con la que circulaba la noche de este lunes en Leganés.

El accidente ha sido registrado sobre las 21.30 horas, cuando el 112 ha recibido un aviso en el que se le alertaba de la referida salida de vía en la calle de la Fortuna.

El herido, que ha salido proyectado hacia la mediana divisoria de la calzada, ha sido trasladado a un centro hospitalario para recibir asistencia médica, tras ser estabilizado por sanitarios del SUMMA 112.

Por su parte, la Policía Local de Leganés ha realizado el correspondiente atestado, así como asumido las labores de investigación, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a Europa Press.