Herido grave un niño de cinco años al ser atropellado por un SUV en un paso de peatones en Leganés

Ambulancia de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un niño de cinco años ha resultado herido de gravedad al ser atropellado este viernes por un SUV (Vehículo Utilitario Deportivo) cuando cruzaba con su bicicleta un paso de peatones en Leganés.

El suceso ha tenido lugar sobre las 18.53 horas en la calle Salvador Allende, número 6 y como consecuencia del atropello el niño ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y una fractura de brazo derecho, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

A la llegada de los sanitarios del Summa112 han estabilizado al menor y lo han trasladado con pronóstico grave el Hospital 12 de Octubre. Los hechos son investigados por Policía Local.