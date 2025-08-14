Herido grave un obrero de 57 años al sufrir un corte profundo en la cara con una radial en Plaza España

Archivo - Ambulancia del Summa-112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un obrero de 57 años ha resultado herido de carácter grave la mañana de este jueves al sufrir un profundo corte en la cara con una radial cuando trabajaba en Plaza de España.

El accidente laboral ha tenido lugar sobre las 11.15 horas en el número 7 de Plaza de España, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Por causas que están siendo investigadas, el obrero ha sufrido un corte profundo en la mandíbula, con afectación de hueso, cuando manipulaba una radial.

Tras ser atendido en el lugar, ha sido trasladado en una UVI del Summa 112 hasta el Hospital Clínico, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave aunque sin compromiso vital.

Al lugar también han acudido agentes de la Policía Nacional y efectivos de la Policía Municipal, Cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las circunstancias en las que se ha producido el accidente laboral.