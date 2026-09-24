Herido grave un trabajador tras caer de un altura de cuatro metros mientras limpiaba una nave en Humanes

Sanitarios del Summa 112 evacúan en helicóptero a un trabajador herido de gravedad - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años ha resultado herido de gravedad tras caer desde una altura de cuatro metros mientras trabajaba limpiando en el interior de una nave industrial en un polígono de la localidad de Humanes de Madrid subido sobre una cesta de seguridad.

Los hechos se han producido este jueves en una pastelería industrial situada en la avenida de las Flores, en Humanes, hasta donde se han trasladado sanitarios del Summa 112, informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

A su llegada han estabilizado a la víctima, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y ha sido trasladado en helicóptero con pronóstico grave al Hospital Doce de Octubre. La Policía Local se ha hecho cargo de investigar lo sucedido.