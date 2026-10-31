Herido de gravedad un hombre de 35 años tras recibir una puñalada en el abdomen en Puente de Vallecas

Ambulancia y vehículo de Samur-Protección Civil tras un apuñalamiento en Madrid - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 35 años ha resultado gravemente herido este sábado tras recibir una puñalada en el abdomen mientras se encontraba en la vía pública en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos se han producido sobre las 14 horas en la esquina entre la calle Vizconde de Arlesson y Puerto de Balbarán, cerca de la estación de Cercanías de Asamblea de Madrid-Entrevías, según han informado fuentes policiales.

A su llegada al lugar, personal sanitario del Samur-Protección Civil encuentra a un hombre que presentaba una herida penetrante en el abdomen, por encima de la cadera, y por la que ha sido trasladado en estado grave al Hospital Gregorio Marañón.

El departamento de Policía Científica y la Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación en torno a lo sucedido, si bien por el momento no se ha localizado al presunto autor de los hechos ni tampoco el posible arma del crimen.