Herido de gravedad un trabajador tras caerse del tejado de una urbanización en Majadahonda

Sanitarios del Summa 112 - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 46 años ha resultado gravemente herido tras precipitarse este lunes desde una altura de unos 15 metros al caer del tejado de una urbanización en la localidad madrileña de Majadahonda.

Los hechos se han producido en la calle Mar Egeo, donde este trabajador se encontraba realizando tareas de mantenimiento en el tejado, según ha informado 112 de la Comunidad de Madrid.

A su llegada al lugar de los hechos, los efectivos de Summa 112 han encontrado al paciente inconsciente y con un traumatismo craneoencefálico severo.

Una vez estabilizado, el herido ha sido trasladado por el equipo sanitario al Hospital Puerta de Hierro en estado crítico. En el suceso han intervenido la Policía Local y la Guardia Civil.