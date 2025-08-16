Herido un hombre de 32 años por una agresión con arma blanca en Puente de Vallecas

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Samur-Protección Civil, el servicio de emergencias extrahospitalarias del Ayuntamiento de Madrid, ha estabilizado a un hombre de 32 años con varias heridas por arma blanca en tórax y espalda, la más grave, penetrante en el hemitórax izquierdo.

La agresión con arma blanca se ha producido en la calle Peña Gorbea, en Puente de Vallecas. Tras el altercado, el herido ha sido estabilizado y trasladado en estado grave al hospital.

La Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy hasta el hospital y la Policía Nacional investiga el suceso.