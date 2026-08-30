Herido muy grave un ciclista de 14 años tras caer por un puente en Cercedilla

Parque de Bomberos de Navacerrada - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 14 años ha resultado herido de gravedad este domingo tras caer por un puente en una pista forestal de Cercedilla (Madrid), según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 20.06 horas cuando la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha recibido una llamada. El joven ha sido rescatado en helicóptero por el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Posteriormente ha sido transferido al equipo médico del SUMMA112 en el Parque de Bomberos de Navacerrada, quien lo ha intubado al presentar un traumatismo craneoencefálico severo y evacuado en estado muy grave al Hospital Universitario de la Paz.

Tal y como ha precisado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, la Guardia Civil investiga lo sucedido.