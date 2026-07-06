Herido muy grave un motorista tras un colisión con un turismo en Collado Mediano

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MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 58 años ha resultado gravemente herido tras sufrir un accidente de tráfico esta mañana al colisionar con un turismo en un cruce entre la carretera M-601 y la M-623 a la altura de la localidad madrileña de Collado Mediano.

Los hechos sobre han producido sobre las 12.50 horas, cuando Emergencias de la Comunidad de Madrid ha recibido la primera llamada alertando de un accidente en la zona. Hasta el lugar han acudido la Guardia Civil y sanitarios del Summa 112.

A su llegada al lugar, el personal sanitario ha encontrado al motorista herido con una grave lesión en una de sus piernas. Ha sido estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital de La Paz.