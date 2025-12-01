Herido muy grave un motorista tras colisionar con un turismo en Canillejas

Recurso de una ambulancia de Samur-Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 46 años ha resultado gravemente herido tras colisionar este lunes a primera hora contra un turismo mientras circulaba por la calle Néctar, en su intersección con la avenida de Canillejas a Vicálvaro, en el distrito madrileño de Canillejas.

Los hechos se han producido en torno a las 7 horas, cuando efectivos del Samur-Protección Civil han acudido hasta el lugar de los hechos para atender a la víctima, que presentaba traumatismos vertebral y pélvico y un neumotórax, según ha informado Emergencias Madrid.

El herido ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital Gregorio Marañón escoltado por un convoy de la Policía Municipal de Madrid. La Unidad Judicial de Tráfico de la Policía Municipal se ha hecho cargo del atestado de las investigaciones en torno a lo ocurrido.