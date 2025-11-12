Herido potencialmente grave el conductor de un turismo tras una colisión en la A42 - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha resultado herido potencialmente grave este martes tras una colisión en la carretera A42, sentido entrada, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 21.00 horas, concretamente en el kilómetro 6. Bomberos Madrid han rescatado al conductor y Samur-Protección Civil lo ha estabilizado y trasladado al Hospital Universitario 12 de Octubre.

Asimismo, Samur-Protección Civil ha atendido al conductor de otro de los vehículos implicados en el aparatoso accidente, quien ha sufrido una lesión en el hombro.

Bomberos Madrid también han saneado el coche más afectado y asegurado la zona. Tal y como ha trasladado Emergencias Madrid, la Guardia Civil realiza el atestado e investiga las circunstancias, y la Policía Municipal de Madrid colabora.