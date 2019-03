Hidalgo se declara "feminista" y dice que le gustaría un manifiesto que uniera a las mujeres de cualquier ideología

Publicado 08/03/2019 11:23:33 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha manifestado este viernes 8 de marzo que es "feminista" y que lleva "luchando" toda su vida "por la igualdad de oportunidades", al tiempo que ha destacado que no es de izquierdas y que es del Partido Popular, para afirmar que no se siente representada por el manifiesto de la Comisión organizadora del 8M.

Hidalgo se ha manifestado en este sentido en declaraciones a los medios durante la jornada 'La mujer como motor de la economía', celebrada por la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), a su juicio, "una forma de reinvicar la igualdad de oportunidades".

"Si por algo empieza la igualdad de oportunidades es por el trabajo, por la posibilidad de emprender y ser empresaria", ha señalado Hidalgo, quien ha constatado que "en el trabajo se ha hecho mucho desde la Constitución", que ha calificado como "un antes y un después".

Hidalgo ha destacado que en 1978 el porcentaje de mujeres en el mercado laboral era del 27 por ciento y que hoy es del 47 por ciento, pero ha agregado que "realmente queda mucho por hacer" en lo que respecta a la brecha salaria y el techo de cristal para que haya una "auténtica igualdad de oportunidades y que no haya ningún lastre en la carrera profesioal de las mujeres".

La consejera ha apostado por que las mujeres no representen solo el 20 por ciento de los puestos directivos y el 25 por ciento en el caso de las empresas del IBEX sino que "realmente sean las mejores las que estén en esos puestos".

"Queda mucho por trabajar y lo que hoy tenemos que celebrar es lo que llevamos andado, lo que muchas mujeres antes lucharon por nostras y nos ha traído hasta hoy", ha señalado Hidalgo, para agregar que hay que seguir trabajando pero "partiendo de que la igualdad de oportunidades, la valoración del taento y el respeto hacia todas las personas es un eje fundamental".

"Me encantaría tener un manifiesto en el que se pudieran sentir unidas las mujeres de cualquier ideología política", ha recalcado Hidalgo, quuen ha manifestado que no se siente representada con el manifiesto y que no siente que ha trabajado menos por la igualdad de oportunidades que si lo hubiera hecho desde otro partido político.