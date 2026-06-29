Higueras abandera 'Independientes por Madrid', un proyecto municipalista sin aspiración autonómica ni nacional

Archivo - Marta Higueras, comparece en rueda de prensa, en la casa de la Villa, a 22 de febrero de 2023, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Marta Higueras, la que fuera mano derecha de Manuela Carmena, ha presentado 'Independientes por Madrid', "un proyecto municipalista e independiente absolutamente centrado en Madrid" porque "no va de bloques ni de bandos".

"No tenemos ninguna aspiración autonómica ni nacional, nos centramos en Madrid, que se merece algo mejor que elegir entre bandos", ha subrayado Higueras en una comparecencia de prensa.

La que fuera edil del Ayuntamiento ha destacado que la gran diferencia es que Independientes de Madrid no tiene que responder a ningún bloque político nacional.

El proyecto municipalista se encuadra en una corriente integrada por 400 alcaldes en el país independientes de formaciones políticas. "Municipalismo, el diálogo y gestión midiendo la política por resultados y no por bandos", ha resumido el sentido de ser de 'Independientes por Madrid'. "Nos dirigimos a las personas cansadas de la política de bloques, de broncas, de los partidos secuestrados por la política nacional", ha resumido.

Formarán parte de él todos los que quieran participar y "tengan algo que aportar". De ahí nace www.independientespormadrid.org, en marcha desde este lunes para que la ciudadanía interesada envíe sugerencias y propuestas para "tratar con seriedad los problemas que afectan a Madrid, como vivienda, comercio o seguridad de los barrios, que es lo que se echa de menos en los plenos de este Ayuntamiento". Será a finales de septiembre cuando Independientes por Madrid presentará "algo más cerrado".

Higueras ha confirmado que se ha reunido con los portavoces de todos los grupos municipales, desde Javier Ortega Smith hasta la líder de Más Madrid y excompañera, Rita Maestre. Con ella la reunión ha sido "muy cordial" y se han deseado "suerte mutuamente". Esos encuentros han llegado hasta el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y en todos los casos la recepción ha sido "muy respetuosa".

Preguntada sobre si se trataría de regresar al origen de Más Madrid, Higueras lo ha descartado de plano. "Es un proyecto que no tiene mucho que ver con proyectos anteriores. Es absolutamente municipalista e independiente, no tratamos de replicar nada, no queremos quitar espacio a nadie", ha puntualizado. Sobre si la exalcaldesa Manuela Carmena apoya este proyecto, Higueras ha confirmado que ha hablado con ella pero que es la exjueza la que tiene que explicar su posición.