Maestre reivindica Más Madrid como la fuerza referente de la izquierda y encara primarias "con tranquilidad y ganas"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre - EUROPA PRESS

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y coportavoz de la organización política, Rita Maestre, ha reivindicado su formación como la fuerza consolidada y referente de la izquierda desde hace once años y encara las primarias internas --en las que se ha presentado una candidatura alternativa a la de Maestre-- "con tranquilidad y ganas".

En rueda de prensa, y después de que la exconcejala Marta Higueras haya presentado su proyecto municipalista, Maestre ha subrayado que nada le hace temer por las opciones de una organización política "consolidada y que es la principal fuerza de izquierdas" de la ciudad, que además "sigue creciendo" y ganando en fuerza.

Ante las críticas de Higueras acusando a todos los partidos de la oposición de no centrarse en Madrid, la edil ha subrayado que todas sus preguntas en el Pleno se focalizan en la ciudad, desde los problemas de acceso a la vivienda a la emergencia climática, frente a un alcalde que sólo habla de "Pedro Sánchez, de comunismo, de Venezuela" o de la propia portavoz de Más Madrid. Ella seguirá trabajando para ser alternativa a un hipotético gobierno de PP y Vox porque José Luis "Martínez-Almeida podría ser alcalde pero con quien Vox le ponga de vicealcalde".