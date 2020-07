Higueras recuerda que los acuerdos no son cheque en blanco, aplaude la "contención" de Almeida y vuelve a tender la mano

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz orgánica de Más Madrid, Marta Higueras, ha recordado que los Acuerdos de la Villa "no son un cheque en blanco", ha aplaudido la "contención" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y ha vuelto a tender la mano de su grupo al Gobierno.

Higueras ha destacado en la Casa de la Villa que "desde el Ayuntamiento se ha contribuido a cambiar el clima de este país" demostrando que "se puede hablar y negociar para encontrar las mejores soluciones".

Las 352 medidas alcanzadas por unanimidad conforman unos "pactos de mínimos" pero no renuncian a iniciativas que han quedado fuera y que defenderán en plenos sucesivos. Se trata ahora de "no defraudar expectativas porque los pactos no son un cheque en blanco".

También ha tenido palabras para Almeida, que la crisis de la Covid le ha "transmutado en un dirigente dialogante y abierto aunque a veces sale el Martínez que acompaña a Almeida, sobre todo en sus ataques al Gobierno". Sí ha querido agradecerle su "contención".

