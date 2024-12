La hija de la mujer descuartizada en Chapinería declara que la pareja de su madre avisó de que la iban a matar

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La hija de Marisa, la mujer descuartizada en julio de 2021 por su yerno en el municipio madrileño de Chapinería, ha declarado en el juicio que la pareja de su madre le avisó diez días antes del crimen de la intención de su cuñado y su hermana de matarla, sospechando de ellos una semana antes cuando ésta desapareció en extrañas circunstancias.

El juicio contra Emilio 'El Loco' y África, hija de la fallecida, ha proseguido este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid con la testifical de los familiares de la víctima.

"A mí me avisó la pareja de mi madre de que la iban a matar. Me avisó 10 días antes. Me pareció absurdo. Me pareció una total estupidez. La llamé en esos días pero nadie me cogía, el móvil estaba roto y el fijo no funcionaba. Entonces denuncié todo", ha relatado la mujer.

Tras desaparecer María Luisa, acudió al piso donde ésta vivía con los acusados y éstos le comentaron que habían cambiado las fundas del sofá porque al parecer la mujer se había hecho pis. Durante la inspección ocular, los agentes de la Guardia Civil localizaron una gran mancha de sangre debajo del sofá.

"Yo intuía que habían matado a mi madre", ha manifestado a preguntas de la fiscal. Además, ha señalado que la fallecida no quería que estuvieran en su casa porque hablaban todo el rato de asesinatos, lo que generaba numerosas discusiones entre ellos.

A Emilio se le detuvo unos días después de los hechos tras hallar una persona restos humanos en un descampado próximo a la vivienda de Maria Luisa. 'El Loco' confesó ante la Guardia Civil que mató y descuartizó a su suegra con un hacha y un serrucho, enterrando su cadáver desmembrado en tres bolsas de plástico en un descampado.

'El Loco' afronta 18 años de cárcel de petición fiscal por un delito de asesinato, mientras la familia solicita prisión permanente revisable tanto para Emilio como para África. La defensa pide una eximente completa por trastorno mental con internamiento en un centro penitenciario psiquiátrico.

Durante la instrucción, el acusado manifestó que la cabeza de la víctima, de 73 años, "se la habían llevado las alimañas". El crimen se produjo el fin de semana del 25 de julio de 2021. El cuerpo sin vida de la mujer fue hallado semienterrado en un paraje a las afueras de esta localidad. La cabeza nunca ha aparecido.