La historia de la línea 31 de EMT: de Plaza Mayor a Aluche y 18,4 millones de viajeros en su año récord

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MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La línea 31 de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)llegó a transportar 18,4 millones de viajeros en 1967, una cifra que la convirtió ese año en la más utilizada de toda la red.

La ruta, que comenzó a prestar servicio en 1957 entre Plaza Mayor y el Alto de Extremadura, fue ampliando su recorrido durante las décadas siguientes hasta alcanzar Aluche, según relata la EMT en su blog 'Nos mueve Madrid'.

La 31, que en 2025 ocupó el décimo puesto entre las líneas con más demanda con más de 5,9 millones de viajeros, comenzó a circular el 19 de diciembre de 1957 bajo la denominación Plaza Mayor-Alto de Extremadura.

En aquel momento, el billete ordinario costaba 1,50 pesetas, mientras que el de ida y vuelta y los servicios nocturnos y festivos tenían un precio de 1,80 pesetas. Dos años después, en octubre de 1959, se incorporó a la propia línea un nuevo servicio ramal entre Plaza Mayor y Puerta del Ángel.

En 1965 se estableció un servicio auxiliar para los días festivos hasta Virgen del Puerto, que pocas semanas después fue prolongado hasta la calle Mármol y pasó a denominarse Plaza Mayor-Virgen del Puerto.

18,4 MILLONES DE VIAJEROS EN 1967

La demanda de la línea alcanzó uno de sus máximos en 1967. Con 6,9 kilómetros de recorrido entre ida y vuelta, la 31 registró 18,4 millones de viajeros y se situó como la línea más utilizada de EMT durante ese año.

En febrero de 1968, la ruta volvió a ampliarse hasta el barrio del Lucero, circulando por Huerta de Castañeda, Higueras y Luis Pando. Con este cambio adoptó la denominación Plaza Mayor-Barrio de Lucero.

Al año siguiente, el ramal de Puerta del Ángel se prolongó hasta el paseo de Extremadura, aunque este servicio fue suprimido en 1971. Ese mismo año, la línea 31 comenzó a prestar servicio con autobuses articulados, que se mantuvieron en la ruta hasta 1976.

UNA VARIANTE CON RAYA ROJA

La línea contó además durante parte de los años 70 con una variante propia. Entre 1972 y 1977 funcionó la 331, identificada con una raya roja y con la denominación Plaza Mayor-Larra y Cerezo.

Los ramales y variantes eran habituales en la organización de la red de aquella época y permitían ofrecer recorridos diferenciados a partir de una misma línea principal.

Tras estos cambios, la siguiente gran modificación de la 31 llegaría en la década de los 90, con su llegada al intercambiador de Aluche.

LA LLEGADA A ALUCHE EN 1996

En concreto, fue el 22 de junio de 1996 cuando la 31 prolongó su recorrido hasta el intercambiador de Aluche con motivo de la reordenación de líneas de EMT en el distrito de Latina aprobada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). La ampliación añadió 3,750 kilómetros al itinerario y la línea pasó a adoptar la denominación Plaza Mayor-Aluche.

En sentido Aluche, desde Higueras el recorrido continuaba por Alhambra, Duquesa de Parcent, Los Yébenes, Illescas, Camarena y Ocaña hasta llegar al intercambiador. En sentido Plaza Mayor, los autobuses regresaban por Camarena, Los Yébenes, Duquesa de Parcent, Alhambra e Higueras antes de recuperar el recorrido habitual.

Con esta prolongación, la línea quedó configurada de forma similar a la actual, conectando el centro de Madrid con Aluche a través de distintos puntos del distrito de Latina.