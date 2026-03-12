Hombre, de entre 46 y 55 y consumidor de 'speedball', perfil del usuario del Centro de Reducción del Daño de Cañada

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de nacionalidad española, de entre 46 y 55 años y consumidor de 'speedball' --consumo combinado de heroína y cocaína por vía intravenosa-- es el perfil mayoritario en el Centro de Reducción del Daño de la Cañada Real, ha descrito la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Este órgano ha autorizado este jueves la prórroga del servicio de intervención psicosocial con población drogodependiente en el Centro de Reducción del Daño, un proyecto para las personas con adicciones al que se destina 737.000 euros con cargo a los fondos de reequilibrio territorial y que gestiona Madrid Salud.

"El fin de esta intervención es que las personas consumidoras de sustancias de la Cañada puedan iniciar un tratamiento adecuado a sus necesidades", ha explicado Sanz. En octubre de 2019 el organismo Madrid Salud puso en marcha este centro, disponible los 365 días del año, desde donde ofrece servicios básicos de higiene, alimentación o intervención psicosocial para paliar las consecuencias negativas asociadas a esos consumos.

Posteriormente se amplió para prestar una mayor atención sanitaria básica con personal médico, enfermería y con una sala de medicación de sobredosis, "un recurso que ha sido absolutamente pionero en el ámbito de la atención a las personas drogodependientes".

MÁS DE 360 PERSONAS ATENDIDAS

Durante 2025 fueron atendidas en este Centro de Reducción de Daño hasta 368 personas distintas con una media de 1.500, 2.000 atenciones al mes. El perfil mayoritario del centro es el un varón (70%), de nacionalidad española (77%), con una franja de edad mayoritaria entre los 46 y los 65 años (52%), policonsumidoras consumiéndose principalmente el llamado 'speedball'.

"Seguimos dotando a un recurso del que estamos especialmente orgullosos de haber podido desarrollar y potenciando en esa zona de Madrid de la Cañada Real".