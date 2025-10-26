Un hombre de 61 años, herido grave tras salirse de la vía y volcar su vehículo en la A-4 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 61 años ha resultado gravemente herido este domingo por la tarde tras salirse de la vía y volcar su vehículo en la A-4, a la altura del kilómetro 47, en sentido entrada a Aranjuez, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, que han recibido el aviso del accidente de tráfico sobre las 17.30 horas.

El hombre se encontraba inicialmente en parada cardiorrespiratoria, situación que pudo revertirse gracias a la reanimación cardiopulmonar realizada por sanitarios que se encontraban en el lugar antes de la llegada de los efectivos de Summa 112 y Bomberos de la Comunidad de Madrid

En el mismo vehículo sinistrado viajaba una mujer de 58 años, que también fue atendida como posible afectada.

La Guardia Civil ha establecido un control de tráfico en la zona, provocando importantes retenciones, y ha iniciado la investigación del accidente.