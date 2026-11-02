Un hombre de 66 años en estado grave tras ser atropellado por una moto en el distrito de Latina, en Madrid

Efectivos del Samur-Protección Civil atienden a un hombre atropellado por una motocicleta en el distrito madrileño de Latina. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años ha resultado herido grave esta madrugada tras ser atropellado por una motocicleta en la intersección de la avenida Nuestra Señora de Valvanera con la calle Laguna, en el distrito madrileño de Latina, según ha informado a Europa Press Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 00.45 horas de este lunes. Como consecuencia del impacto, el peatón ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y ha quedado inconsciente sobre la vía.

Efectivos del Samur-Protección Civil se han desplazado hasta el lugar de los hechos para atender a la víctima. Según ha detallado el supervisor, Carlos Sánchez, los sanitarios han tenido que aislar la vía aérea e intubar al varón antes de lograr su estabilización e iniciar su traslado en estado grave al Hospital Clínico San Carlos.

Asimismo, una psicóloga del Samur-PC ha tenido que brindar asistencia a los familiares del herido. Por su parte, el conductor de la motocicleta ha resultado ileso.

Agentes de la Unidad Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid han escoltado el convoy sanitario hasta el centro hospitalario y se han hecho cargo del atestado para investigar las causas y circunstancias del arrollamiento.