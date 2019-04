El hombre que ayudó a suicidarse a su mujer grabó un vídeo donde ella le pide seguir "adelante" y "cuanto antes mejor"

Publicado 04/04/2019 13:34:31 CET

El hombre detenido ayer por ayudar a morir a su mujer grabó esta semana unas imágenes en vídeo en el que la fallecida confirma que quería suicidarse, que no quería esperar más y que su marido le ayudara a seguir "adelante" con su propósito "cuanto antes mejor".

En una imágenes emitidas hoy por Telecinco y grabadas el martes, el detenido, Ángel H., de 70 años, le pregunta a su mujer, María José C., de 62 años, que aparece postrada en una cama y sin apenas poder hablar por la avanzada esclerosis múltiple que sufre, si quiere que el suicidio se lleve a cabo ya, y ella responde afirmativamente. También le pregunta si sabe que él tiene que ayudarle porque "no hay nadie que le pueda ayudar" y ella le responde también con un sí.

"Tú lo sabes y me los has pedido muchas veces, muchas veces, más de las necesarias; pero claro, yo confiaba en que se aprobara lo de la eutanasia pero visto lo visto...", le comenta el marido, en alusión a la iniciativa parlamentaria sobre la Ley de eutanasia y muerte digna que ha debatido esta legislatura el Congreso de los Diputados pero aún sigue en tramitación y no ha sido aprobada.

La esposa le pide que siga "adelante" con el suicidio asistido. Entonces, el ahora detenido le comenta que lo preparará al día siguiente y ella le da el visto bueno añadiendo que "cuanto antes mejor".

Entonces, ayer miércoles, Ángel graba otro vídeo en el que afirma: "ha llegado el momento, el que tanto deseabas" mientras que la esposa bebe un poco de agua para comprobar que puede tragar. "No es mucho, pero puede que sepa mal. ¿Estás decidida?", le pregunta.

Entonces, María José le dice que sí y bebe con una pajita del vaso sujetado por su marido, que supuestamente contiene arsénico. Cuando acaba de beberlo él le da la mano "para notar la ausencia definitiva de su sufrimiento" y el vídeo se corta.

LA LLEGADA DEL SAMUR Y LA POLICÍA

Tras lo ocurrido, sobre las 14.50 horas de ayer, el hombre llamó a los servicios sanitarios y un indicativo del Summa-112 acudió a la vivienda, situada en el número 11 de calle Federico Carlos Sainz de Robles, en el madrileño distrito de Aravaca, y certificó la mujer había fallecido.

El arrestado manifestó que le había suministrado una sustancia letal para provocarle la muerte a su esposa porque se encontraba en fase terminal. La víctima es de nacionalidad española y nacida en 1957 mientras que el marido, también español, es de 1949.

Hasta el lugar llegaron agentes del Grupo V de Homicidios, que detuvieron al hombre y también interrogaron a un periodista que estaba con él. El arrestado, acusado de un delito de homicidio, fue dirigido a los calabozos de la comisaría de Tetuán y tras ser tomarle declaración pasará mañana viernes por la mañana a disposición judicial, ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Según han adelantado en Cuatro y Telecinco, la mujer estaba enferma de esclerosis múltiple desde los 32 años y su marido quiso ayudarla a morir porque así lo deseaba ella. Durante todo este tiempo, habría estado dependiendo de los cuidados de su pareja, que le administraba morfina para ayudarle a calmar los dolores.