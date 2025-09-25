Un hombre sufre la amputación de cuatro dedos en Madrid tras sufrir una explosión el material que manipulaba - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años ha resultado herido con pronóstico grave tras sufrir la amputación total de cuatro dedos de la mano izquierda al sufrir, al parecer, una explosión mientras estaba manipulando un material, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

El suceso ha ocurrido este jueves, sobre las 22.00 horas, en una vivienda de la calle Salitre, a la altura del número 48, en Madrid.

Además de la amputación de los dedos, el hombre ha sufrido una afectación en la visión del ojo izquierdo y heridas en tórax y miembros inferiores. Sanitarios del Summa 112 le han trasladado al Hospital de La Paz con pronóstico grave.

También ha intervenido una dotación de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.