Horario de transportes en Nochebuena y Navidad: EMT termina a las 20.30H y Metro cierra a las 22.00H y da paso a 'buhos'

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de transporte público de la Comunidad verán modificado sus horarios habituales durante este miércoles, Nochebuena, y este jueves, día de Navidad, con horas de cierre y apertura adaptadas a estas fechas navideñas.

En el caso de Metro, TFM (Transportes Ferroviarios de Madrid) y Metro Ligero (ML1), en Nochebuena se adelanta el cierre a las 22.00 horas, con limitación en el acceso de viajeros a partir de las 21.30 horas. El día de Navidad, por su parte, se retrasa la apertura a las 08.00 horas.

En el caso del Metro Ligero Oeste, el último tren saldrá de cabecera el día 24 a las 21.30 horas, mientras que el primero partirá el día 25 a las 08.00 horas desde cada cabecera.

Por su lado, para el Tranvía de Parla, en Nochebuena el último paso por la parada de Parla Centro será a 21.56, finalizando en vía 1 el recorrido en Polígono Industrial Ciudad de Parla y en vía 2 en Plaza de Toros. Al día siguiente, el primer servicio en vía 1 será en Plaza de Toros a las 6.24 horas y, en vía 2, a las 6.55 en Polígono Industrial Ciudad de Parla.

En cuanto a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), el servicio diurno de este miércoles finalizará entre las 20.30 y las 20.45 horas, en función de la línea y la cabecera. Mañana, día de Navidad, se retomará entre las 7.15 y las 8.45 horas, también en función de la línea y la cabecera, excepto en las líneas especiales y las que prestan servicio a cementerios.

El servicio nocturno de autobuses ('búhos') también sufrirá modificaciones, incluida la línea Exprés Aeropuerto. Así, todas las líneas nocturnas, de la N1 a la N26, comenzarán su servicio a las 22.00 y funcionarán hasta las 7.00 horas, con salidas desde Moncloa a las 22.20, 23.30, 0.40, 1.50, 3.00, 4.10, 5.20 y 6.30.

Las líneas N28 (Moncloa-Aravaca) y N31 (Moncloa-El Pardo) operarán desde Moncloa a las 22.50 y de 0.00 a 7.00 horas, cada 35 min.

Las líneas circulares nocturnas NC1 y NC2 prestarán servicio de 22.00 a 4.00 horas con una frecuencia de 35 minutos. Entre las 4.00 y las 6.45 horas, la frecuencia será de 70 minutos.

EXPRÉS AEROPUERTO EN NAVIDAD

Por su lado, el servicio diurno de la línea Exprés Aeropuerto (Atocha-Aeropuerto) realizará su último viaje a las 20.45 horas desde Atocha y a las 20.30 horas desde la T4.

Por su parte, el servicio nocturno (Cibeles-Aeropuerto) comenzará a las 22.00 desde Cibeles y se mantendrá hasta las 7.00 horas del día 25, con una frecuencia de paso de 70 minutos. Desde la T4, se iniciará a las 22.30 y finalizará a las 6.30 horas.

El cuando al día de Navidad, el servicio diurno de la Exprés Aeropuerto se reanudará a las 7.40 horas desde ambas cabeceras.

En cuanto a las líneas circulares nocturnas (NC1-NC2), en Nochebuena prestarán servicio desde las 22.00 hasta las 4.00 horas, con intervalos de 35 minutos, y de 4.00 hasta las 07.00 horas, cada 70 minutos.

Con motivo de estos festejos navideños, la red diurna de autobuses se reforzará hasta el 7 de enero en 23 líneas. En concreto, las líneas 1, 2, 6, 9, 17, 18, 20, 23, 31, 32, 35, 50, 51, 53, 74, 133, 146, 147, 148, 150 y M1 incrementarán su servicio en días laborables entre las 15.00 y las 21.00 horas.

Además, las líneas 001 y E1 reforzarán su servicio entre las 9.00 y las 22.00 horas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

HORARIOS DE LOS INTERCAMBIADORES

También los intercambiadores de transporte de Madrid modificarán sus horarios de apertura y cierre durante el periodo navideño. En los casos de Moncloa, Príncipe Pío, plaza de Castilla y Avenida de América, estas modificaciones no afectarán al servicio de EMT Madrid.

En el intercambiador de plaza Elíptica, el cierre anticipado previsto para este miércoles no afectará a las últimas salidas. No obstante, durante la jornada de mañana el intercambiador abrirá a las 8.00 horas, por lo que las salidas de la línea 155 programadas antes de esa hora se efectuarán desde la parada de la vía Lusitana, junto al intercambiador.

REFUERZOS DE TRANSPORTE EN NAVIDAD

Con motivo de la Navidad, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha diseñado un dispositivo especial de movilidad que contempla refuerzos en los distintos modos de transporte de la región, así como variaciones en los horarios habituales durante los días más señalados.

En este marco, se ha activado un refuerzo en el transporte público que comprende 23 líneas de EMT: las líneas 1, 2, 6, 9, 17, 18, 20, 23, 31, 32, 35, 50, 51, 53, 74, 133, 146, 147, 148, 150 y M1 lo harán entre las 15.00 y las 21.00 horas, mientras que las líneas E1 y 001, entre las 09.00 y las 22.00 horas.

En el caso de Metro, se han establecido refuerzos que en algunos momentos llegarán hasta el 60% en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10. Asimismo, se ha incrementado el personal en las estaciones de Ópera, Sol, Callao, Gran Vía, Sevilla, Tirso de Molina, Príncipe Pío, Banco de España, Santo Domingo, Serrano, Goya, Plaza de España, Lavapiés, Chueca, Nuevos Ministerios, Tribunal y Barrio del Pilar.

En cuanto a los autobuses interurbanos, se ha incrementado el servicio en la línea 261 hasta el Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz durante los festivos y fines de semana, así como al recinto ferial de Móstoles por Navipark.