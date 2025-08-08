Hospital Clínico San Carlos lidera un estudio sobre estimulación magnética transcraneal junto al Marañón y La Princesa

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Clínico San Carlos lidera en colaboración con el Hospital Universitario Gregorio Marañón y La Princesa un estudio de una terapia experimental que busca mejorar la calidad de vida de quienes padecen afasia progresiva primaria, un trastorno neurológico que provoca una pérdida gradual de la capacidad comunicativa.

Según recoge el Ejecutivo regional en un comunicado, es un estudio sobre el uso de la estimulación magnética transcraneal en este tipo de pacientes. Este trabajo, el primero del mundo a largo plazo con estas características, ha demostrado que esta técnica, combinada con terapia del lenguaje, puede ralentizar el deterioro cognitivo y lingüístico y mejorar las funciones cerebrales de quienes sufren esta patología.

Los resultados han sido publicados en la revista científica JAMA Network Open. La investigación, realizada por neurólogos y especialistas de la Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos del mencionado centro hospitalario, se ha llevado a cabo durante seis meses, con 63 pacientes seleccionados aleatoriamente, con una media de edad de casi 72 años.

Una parte de ellos fueron sometidos a sesiones con este tratamiento combinado, mientras que al resto se les aplicó de forma simulada. El procedimiento fue seguro y bien tolerado por los participantes, con una adherencia del 92% en su seguimiento.

Este trabajo revela que, frente a los que se le administró placebo, los que recibieron estimulación magnética presentaban medio año después un menor declive del metabolismo de las regiones cerebrales relacionadas con la afasia progresiva primaria y habían mejorado en sus habilidades del lenguaje y capacidades lingüísticas y funcionales, así como una ralentización de los síntomas neuropsiquiátricos.

AVANCE SIGNIFICATIVO

Este hallazgo de la sanidad pública madrileña representa un avance significativo para los pacientes con afasia progresiva primaria y sus familias, y marca un nuevo camino hacia intervenciones no farmacológicas con potencial para modificar el curso de enfermedades neurodegenerativas.

Esta patología se considera variante atípica del alzhéimer y la degeneración frontotemporal, para la que ningún tratamiento, salvo la terapia del lenguaje, ha mostrado beneficios hasta el momento. Suele afectar a personas de entre 55 y 80 años.