El Hospital de Getafe habilita una zona para que los pacientes puedan recibir la visita de sus perros

El Hospital Universitario de Getafe ha habilitado un área del vestíbulo principal, denominada 'mascozona', para que las personas ingresadas puedan recibir la visita de su mascota canina, una medida dirigida especialmente a los pacientes con necesidades paliativas o con ingresos hospitalarios largos.

Con esta iniciativa, que se enmarca en el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid, se busca ayudar a disminuir "la sensación de soledad y aportar apoyo emocional" al paciente, según ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

Para acceder este servicio se debe cumplimentar una solicitud, que está disponible en la página web del Hospital Universitario de Getafe, en el área Servicio de Información y Atención al Paciente. Una vez recibida, el equipo sanitario responsable del paciente (personal médico y de Enfermería) valorará su situación clínica.

No podrán participar en las visitas pacientes que precisen oxígeno de manera continua, en situación de inestabilidad hemodinámica, con aplicación de medidas preventivas de aislamiento o con otros criterios clínicos que interfieran en el correcto curso clínico de su proceso asistencial.

Si la visita es autorizada, un celador trasladará al paciente a la 'mascozona' para que pueda recibir la visita de su perro, en horario de lunes a viernes de 17.00 a 18.00 horas.

Desde el Ejecutivo autonómico se ha recordado que, pese a que la evidencia científica sobre la interacción con mascotas aún es limitada, hay estudios que apuntan a una mejoría del estado de ánimo y la estimulación motora de los pacientes, así como a beneficios cardiovasculares y de reducción de la presión arterial.

De esta forma, con esta iniciativa se pretende además mejorar la adaptación social del paciente al medio hospitalario, haciendo que el centro sanitario sea un lugar "más amable, menos frío y más cercano", así como reforzar el enfoque de la atención centrada en la persona "considerando al paciente en su dimensión emocional y social, no solo médica", ha apuntado el Gobierno regional.