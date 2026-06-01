La hostelería madrileña se suma a la visita del Papa con menús especiales para periodistas en más de 50 establecimiento

Archivo - El restaurante Botín, en Madrid (España), a 28 de enero de 2021 - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha alcanzado una colaboración con 54 restaurantes, tabernas y cafeterías para ofrecer menús especiales, que van de los 8 a los 85 euros, para los más de 2.000 periodistas e informadores que se prevé visiten la Comunidad de Madrid entre el 6 y el 12 de junio para dar cobertura a la visita del Papa León XIV a España.

Para llevar a cabo esta iniciativa, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, han colaborado las asociaciones de Hostelería Madrid, Restaurantes y Tabernas Centenarios y Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, según han informado desde el Gobierno autonómico.

Los periodistas y reporteros audiovisuales acreditados recibirán un 'Welcome Pack' que incluirá una tarjeta de conectividad, botellas de agua y un código QR que da acceso a una web en la que aparecen los establecimientos adheridos a la iniciativa con toda la información sobre los menús.

Los restaurantes, en su mayoría, se ubican en las inmediaciones de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, donde funcionará el Centro Internacional de Prensa durante las 24 horas de los 7 días que dura la visita del Sumo Pontífice al país.

Entre los establecimientos que se han acogido a la colaboración, están una decena de restaurantes centenarios de la capital española, así como algunos otros que, sin llegar a los 100 años, son también emblemáticos para los madrileños. Asimismo, engrosan esta lista varias neotabernas de actualidad y diseño culinario así como negocios tradicionales de barrio.

EL LUGAR DONDE VIVIÓ CERVANTES, EL MUSEO DEL JAMÓN O INCLÁN BRUTAL

Destacan algunos establecimientos como el restaurante más antiguo del mundo, el Restaurante Botín, fundado en 1725, uno de los referentes de la cocina tradicional en Madrid. En orden cronológico del listado, está la Taberna Antonio Sánchez, la más antigua también de la ciudad, ubicada en la calle del Mesón de Paredes.

A ellos se suma Casa Alberto, fundada en 1827, en el mítico Barrio de Las Letras y que se ubica en el mismo local donde Miguel de Cervantes vivió y escribió 'El Quijote'; o Las cuevas de Luis Candelas, inaugurado en 1849, que tiene una de las historias más curiosas de los establecimientos de la capital: la de Luis Candelas Cagigal, un bandolero del S.XIX que, tras sus robos y fechorías, solía esconderse bajo el Arco de Cuchilleros para preparar su siguiente asalto.

Como estos cuatro, hay otros seis restaurantes centenarios que se han sumado a esta iniciativa de la Comunidad de Madrid: La bola, fundado en 1870; Casa Ciriaco, que nació en 1887 como almacén de vinos y en 1929 como restaurante; La Tasca Suprema, fundada en 1890; Los Galayos, en 1894; el Restaurante Malacatin, nacido en 1895; La Cervecería Alemana, de 1904 y La Casa del Abuelo, de 1906.

Por otro lado, están los establecimientos míticos que aun no llegan a los 100 años pero que son representativos como la Taberna Corrientes, El Museo del Jamón o La Posada de la Villa, entre otros.

La Taberna Corrientes es reconocida por los transeúntes de las inmediaciones de la Plaza Mayor por la fachada roja que se alza en medio del Madrid de los Austrias, o el primer restaurante de El Museo del Jamón, cuyo nombre fue un guiño irónico y estratégico por su cercanía al prestigioso Museo del Prado.

Enttre los establecimientos más modernos destaxan La Revoltosa, La Club Sushita o dos de las joyas del grupo Rosi la Loca World (Inclán Brutal y Victoria), entre otros, que encabezan la lista de los novedosos restaurantes que se suman a la iniciativa de ofrecer menús para los periodistas acreditados durante la visita del Sumo Pontífice.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid también ha puesto a su disposición dos puntos de confitería y dulces típicos, en los dos edificios que conforman el Centro Internacional de Prensa, que son la Real Casa de Correos y la Real Casa de Postas, en colaboración con La Mallorquina y Viena Capellanes, respectivamente.

Esta última, además, ofrecerá dulces típicos madrileños que, más allá de ser un punto de suministro, será un espacio para proyectar la tradición repostera de los municipios de Madrid.

Además, la Comunidad de Madrid colaborará con la asociación de pasteleros artesanos de Madrid para la elaboración de un pastel especial conmemorativo de esta visita.