Hosteleros están "desesperados" por las trabas para licencias de terraza y Ayuntamiento cifra en 1.492 las concedidas

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hosteleros de Madrid han manifestado este miércoles sentirse "desesperados" por las "trabas" que aseguran supone la solicitud para obtener licencia de terraza en la capital, que el Ayuntamiento cifra en un total de 1.492 las concedidas de un total de 3.500 recibidas.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press Alejandro, dueño de un bar cercano al Palacio Real, quien ha alertado de los "muchos" establecimientos de hostelería que están echando el cierre en las inmediaciones.

Considera que "el problema es que la mayoría de ampliaciones se han concedido de manera automática y el sistema de autorizaciones de las juntas (de distrito) no funciona". "Estamos desesperados. Hemos enviado dos solicitudes para terraza; la primera nos la denegaron por un tema de distancia al paso de peatones; después un técnico hizo los planos, él lo veía viable, y ahora me dicen que sigo sin respetar las distancias y que no respeto el metro y medio a la farola", ha lamentado.

Tal y como ha explicado, no cuenta con ingresos desde marzo. "Se puso en contacto conmigo la técnico y me envió un documento diciéndome que cambie esas medidas, que hay un metro y medio de esa farola", ha apuntado.

"Hay hosteleros de la misma calle que cuando nos dejaron abrir, abrieron y ya no han vuelto a abrir. Yo he hecho números y no me sale rentable si no es con terraza", ha añadido a continuación.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que el Consistorio ha recibido un total de 3.500 solicitudes, de las que se han concedido 1.492. Las resueltas, concedidas junto a denegadas, se sitúan en las 2.012.

105 TERRAZAS OCUPAN YA BANDAS DE APARCAMIENTO

Un total de 484 han sido denegadas, y hasta 105 terrazas de establecimientos ocupan ya bandas de aparcamiento para ampliar el espacio entre las mesas, de las 487 solicitudes recibidas.

Por otra parte, la asociación Hostelería Madrid ha asegurado que las nuevas restricciones contra el Covid-19 que se aplicarán desde mañana "agravan todavía más" la situación del sector y cifra en un 40 por ciento el volumen de establecimientos en "riesgo de desaparecer" de aquí a fin de año.

"Nuestro sector es uno de los más afectados por la crisis del Covid-19 y las nuevas medidas de restricción aprobadas por la Comunidad con el adelanto del cierre a la 1 horas agravan todavía más la situación de las pymes que han abierto hasta la fecha", han expuesto en un comunicado.

En esta línea han recordado que los datos de empleo de junio arrojaron una pérdida neta de 37.653 afiliados a la Seguridad Social en la región en lo que va de año y que los datos de creación de empresas también explicitan que el sector es "uno de los más afectados" por la pandemia; con una caída del 30 por ciento en la fundación de sociedades respecto al mismo mes de 2019.