Hosteleros piden a Franco flexibilidad en ERTEs, microcréditos y bajadas fiscales para mantener 195.000 empleos

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de hostelería de la región ha entregado esta mañana un manifiesto común al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, medidas para flexibilizar los ERTEs, microcréditos y líneas de financiación, bajadas de impuestos e IVA superrreducido, entre otras, para relanzar el sector tras la crisis del coronavirus y poder mantener los 195.000 empleos que generan.

"La hostelería española y madrileña lleva casi tres meses con ingresos cero y cerrados, el Gobierno tiene que sentarse y dialogar con el sector. Nuestras empresas dependen de ello para su superviviencia. Necesitamos avanzar en medidas de alquileres, flexibilidad de los ERTEs, mayores líneas de financiación y microcréditos para empresas, planes regionales para relanzamiento del turismo y medidas fiscales de exención de impuestos y el IVA superreducido para el sector, que será clave para relanzar empresas", ha dicho Juan José Blardony, director general de la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid 'Hostelería Madrid'.

De momento, ha asegurado que en este tiempo no hemos conseguido medidas eficaces. "Estamos en una situación de precariedad e inseguridad tremendas. No sabemos si abrir o no. El Gobierno va cambiando constantemente las condiciones para esa apertura", ha añadido.

Blardony ha pedido diálogo al Ejecutivo central y por ello han puesto en marcho la campaña #Hostelería reservando una mesa en las terrazas abiertas en Madrid para ello. "Vamos a canalizar las demandas del sector y que el Gobierno de una vez por todas se siente con el sector. De ello va la independencia de nuestras empresas", ha dicho.

El director de Hostelería Madrid ha afirmado que la situación es "insostenible" y de inseguridad, tanto en el ámbito laboral como fiscal. Por ello, reclaman al Gobierno de España que negocie "porque a 1,7 millones de trabajadores de todo el país" le afecta. "La situación es muy compleja. Tenemos un verano y el resto del año muy difícil, que va a quedar muchos bares, cafeterías y ocio nocturno en el camino. Queremos reclamar diálogo y que nos escuchen", ha insistido.

PIDEN AMPLIAR AL 50% LA CAPACIDAD DE AFORO EN FASE 2

Blardony ha señalado también que están trabajando con la Comunidad de Madrid para pedir que se amplíe al 50 por ciento la capacidad de los establecimientos hosteleros en fase 2 de desescalada. También ha revelado que está hablando con el Ayuntamiento de la capital para la ampliación de terrazas.

"Ahora el espacio público es donde podemos prestar el mejor servicio a los ciudadanos con seguridad y con las mejores condiciones. Pero muchísimos establecimientos no tienen esa disponibilidad. Hemos avanzando con el Ayuntamiento para encontrar espacios y bandas de aparcamientos para ampliar las terrazas. Hay establecimientos, como los del centro de Madrid que por la disposición de sus calles no tienen esa disponibilidad. A ver si hay acuerdos. Lo principal es intentar buscar soluciones. Está habiendo receptibilidad. Lo que pedimos también es menos burocracia y más agilidad para resolver solicitudes de terrazas que por trámites administrativos se alargan en el tiempo", ha esgrimido.

Frente a la negativa de asociaciones vecinales sobre la ampliación de terrazas, el director de esta asociación hostelera ha aseverado que su intención es llegar a acuerdos con ellos. "Estamos en constante diálogo con la FRAVM. Tenemos que proteger y relanzar la ciudad. Las terrazas es un elemento fundamental. Y creo que el Ayuntamiento de Madrid y otros son conscientes de que hay que buscar espacios en el entorno urbano por la seguridad de los clientes y para reactivar el consumo en las ciudades", ha concluido.