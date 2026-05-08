Hotel Premios Platino niega "amenazas" de Sheinbaum y pidió retirar invitación a Ayuso por sus "declaraciones"

Spanish Composer and Music Producer, Ignacio de la Macarena Cano Andres known as Nacho Cano and the President of the Community of Madrid, Isabel Diaz Ayuso. - Luis Barron / Zuma Press / Europa Press / Contacto

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo Xcaret, al que pertenece el complejo hotelero de los Premios Platino, ha negado "categóricamente" haber recibido "amenazas o instrucción" por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y ha asegurado que fueron ellos los que solicitaron a los organizadores retirarle la invitación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus "desafortunadas declaraciones realizadas en los últimos meses".

"En días anteriores a la celebración de los Premios Platino Xcaret, hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de iberoamérica", ha señalado el en un comunicado.

Esta reacción ha tenido lugar después de que la jefa del Ejecutivo madrileño haya decidido "suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey y volver a Madrid" ante el "clima de boicot" del que ha acusado a la presidenta de México y al "Gobierno de ultraizquierda mexicano".

Fuentes regionales han acusado a Sheinbaum de "boicotear" la gala de los Premios Platino de cine iberoamericano si acudía Díaz Ayuso, que finalmente ha decidido no hacerlo "para no perjudicar a los empresarios mexicanos". Además, han aseverado que "el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino con cerrar el complejo donde se celebran" si acudía Ayuso, tanto al evento como al recinto.

Por su parte, Xcaret, ha destacado que el evento de Premios Platino Xcaret representa una celebración que "reconoce y honra lo mejor de las artes, la creatividad y la riqueza multicultural" de la comunidad iberoamericana.

Asimismo, desde el grupo han defendido que es "un espacio que promueve el respeto, la convivencia y la hermandad entre los 23 países" que conforman la región. "A lo largo de sus 13 años de trayectoria, los Premios Platino se han consolidado como una de las plataformas más importantes de la industria audiovisual iberoamericana", ha sostenido.

Desde el Gobierno regional han señalado a Europa Press que es "un poco raro" que "retiraran la invitación" cuando este jueves recibieron las invitaciones por correo electrónico.