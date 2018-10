La huelga en la URJC transcurre sin incidentes y con proclamas en contra de las "prácticas mafiosas"

Actualizado 27/09/2018 14:30:21 CET

Un centenar de alumnos de Vicálvaro reprocha que la institución esté "al servicio de la titulitis"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La huelga convocada por los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en los diferentes campus de la univesridad ha transcurrido sin incidentes, siendo la concentración de Vicálvaro la más mayoritaria con más de cien alumnos que han protestado contra las "prácticas mafiosas" del Rectorado y por estar la institución más al servicio "de la titulitis" que del conocimiento.

Siete asociaciones estudiantiles han sido las convocantes de la huelga, la primera que se produce tras estallar el escándalo de los másteres presuntamente fraudulentos de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes, la exministra Carmen Montón y el presidente del PP, Pablo Casado. La URJC cuenta con un total de 46.000 alumnos en los diferentes campus que tiene repartido por la región.

La jornada se ha desarrollado con calma y sin incidentes. Muchos alumnos sí han querido acudir a clase, sin que nadie les haya reprochado su decisión. El rector informó ayer a los profesores de que hoy era un día lectivo. Y ellos han acudido, entendiendo que si algunos no acudían era por "defender sus derechos".

Esta tarde se espera que haya una mayor afluencia de estudiantes en la manifestación convocada por las asociaciones a las 18.30 horas frente al Rectorado del campus de Móstoles.

La Plaza de Cervantes, hervidero estudiantil de este campus, amaneció repleta de los carteles de la protesta que lucen el rostro de los políticos implicados en el caso. El caso máster se ha llevado por delante a Cristina Cifuentes y a Carmen Montón. También ha puesto en un brete a Casado, para quien la Fiscalía ha pedido que no se investigue su máster.

PIQUETES CALMADOS

Desde primera hora de la mañana, había piquetes informativos a la salida del Metro de Vicálvaro, alumnos de Ciencias Políticas que informaban pacíficamente a otros sobre los motivos de su reivindicación. También en Móstoles ha habido un grupo de unos veinte alumnos informando sin incidentes sobre la convocatoria.

Parte del alumnado exige la dimisión de Ramos y la limpieza de la universidad, ya que entienden que solo se ha hecho "un maquillaje superficial" de cara a los medios de comunicación. Ayer mismo, el rector pedía "respeto" hacia la institución ante la aparición de pintadas, comprometiéndose a recuperar el prestigio que "nunca debió perder".

Hasta las 12.30 horas, la plaza concentraba pequeños grupos de estudiantes que comentaban el asunto. Finalmente, los alumnos se han unido para dar forma a la protesta, situada debajo de la estatua dedicada a Miguel de Cervantes y encabezada por dos pancartas en las que se podía leer 'No solo es Cifuentes, es el sistema' y 'La universidad para los estudiantes'.

Tras situarse bajo la mirada del dramaturgo español, algo más de un centenar de alumnos han comenzado tímidamente a lanzar proclamas, seguidas de cánticos contra "la mafia" de la Rey Juan Carlos.

Animados por uno de los cabecillas de las asociaciones, iban lanzando frases tales como "Fuera la mafia de la universidad"; "No es un caso aislado, sino un sistema amañado"; "Señor rector, háganos caso, sumisión o dimisión, es la única elección"; o "Rector, dimite la universidad no te admite".

"PRÁCTICAS MAFIOSAS"

Varios de los portavoces de las asociaciones han alzado su voz para leer un manifiesto que explicaba la razón de su protesta ante "el desprestigio" de la universidad, "una realidad que les perjudica y les afecta".

"Todo no son más síntomas de una enfermedad más profunda: la mercantilización de una educación pública que tanto nos ha costado construir y defender. Ha pasado de ser una institución al servicio del conocimiento al servicio del dinero y la titulitis", señala el manifiesto.

Además, se han preguntado cuánto vale realmente un máster; cuál es su naturaleza; cuál es realmente el propósito de la universidad. "A la vista de los hechos, el objetivo es crear mano de obra sumisa y productiva a costa de la doble moral de la cultura del esfuerzo que tanto predican desde sus tarimas", agregan.

En cuanto al rector, se han quejado de que haya continuado "las practicas mafiosas" de sus predecesores como Fernando Suárez y han asegurado que "nunca quiso hacer una limpieza profunda de la universidad". "Nunca asumió que el problema era estructural y no de manzanas prohibidas", afirman.

HAY ALUMNOS QUE SÍ HAN IDO

A primera hora de la mañana, Mónica, Fátima y Catalina esperaban a la hora de la convocatoria sentadas justo debajo de la estatua de Cervantes. Son estudiantes del Grado de Administración y Dirección de Empresas.

Hoy querían defender sus derechos. "No todos somos iguales y no tenemos la culpa de lo que está pasando", ha afirmado Mónica, quien se ha quejado de que hay bancos incluso que no quieren contratar a gente que venga de la Rey Juan Carlos.

Los profesores les apoyan. Las alumnas han criticado que Ramos no haya tomado las medidas que tendría que haber tomado, dando "pie" a esta situación de desprestigio. "Podría dar la cara de otra manera", ha asegurado Catalina.

Sin embargo, Carlos y María prefieren ir a clase y estar atentos a lo que les imparte su profesor. No están de acuerdo con la huelga. Carlos le dice a su compañera; "venga que hay que ir a clase". Tras ello, afirma: "No tiene sentido pedir la dimisión de un rector que no estaba cuando pasó todo esto. Me parece una chorrada", ha concluido.

De hecho, en las redes sociales, también hay estudiantes que se han mostrado a favor de la universidad y bajo en el hashtag #YoSoyURJC han grabado vídeos y editado textos a favor de la institución y de su funcionamiento.

Durante la noche un centenar de estudiantes preparaban motores en el campus de Fuenlabrada y Aranjuez, donde han llevado a cabo un encierro para organizar la jornada de este jueves y realizar diferentes pancartas.