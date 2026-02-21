La huella de Chillida en Madrid, de la 'Sirena varada' a la 'Estela funeraria' o las más de 100 obras en Conde Duque

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Madrid y el arte están unidas a través de la creación de Eduardo Chillida (1924-2002), con una huella imborrable en sus calles, desde la 'Sirena varada' a la 'Estela funeraria' y haciendo parada en las 102 obras que recoge 'Soñar el Espacio', un recorrido por el legado de toda una vida que puede visitarse en los Cuarteles de Conde Duque hasta el 21 de junio.

Organizada por la Fundación Ibercaja, la exposición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce y Chillida Leku y supone el cierre de la programación conmemorativa del centenario del nacimiento del artista vasco.

La componen un total de 102 obras que engloban esculturas en diferentes materiales y obra sobre papel. La veintena de esculturas están realizadas en yeso ('Forma'), alabastro ('Lo profundo en el aire XXI', 'Estela' o 'Elogio al horizonte'), hormigón armado o tierra chamota (como los 'Lurrak', bloques compactos y macizos de arcilla que Chillida apenas manipulaba).

Juega un peso destacado el papel. No eran obras preparatorias porque cuentan con singularidad y autonomía propias, como se constata en 'Boceto para la plaza de los Fueros de Vitoria' o 'Jaula de libertad'). La exposición incluye además dibujos geométricos o grabados en tinta, carbón o sanguina, junto a collages.

CHILLIDA EN CINCO ESPACIOS PÚBLICOS DE MADRID

"Veinticinco años después, Madrid se vuelve a reencontrar con una exposición de Eduardo Chillida, que es una oportunidad única para volver a revivir a un artista extraordinario que ha dejado una gran huella y una impronta importante en la ciudad de Madrid", destacaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la presentación de 'Soñar el Espacio'.

Pero además de Conde Duque, convertido en el epicentro de la creación artística de Chillida, la capital cuenta con hasta cinco esculturas del artista público en cinco lugares públicos de la ciudad, desde el parque Agustín Rodríguez Sahagún al museo al aire libre en la parte posterior del puente de Juan Bravo, en el Reina Sofía, en la Casa de las Siete Chimeneas o en la Fundación Juan March.

Quien haya paseado por Madrid se habrá topado con la 'Sirena varada', el nombre popular dado a esta obra del Museo de Escultura al Aire Libre, en pleno Paseo de la Castellana, que se encuentra colgando bajo el puente de Eduardo Dato con sus más de 6.000 kilos de hormigón armado. Su denominación oficial es 'Lugar de encuentros III'.

'Lugar de Encuentros II' se localiza también en Madrid, en la Plaza del Rey haciendo esquina con la Casa de las Siete Chimeneas. Está hecha de acero corten y data de los años 70. Da paso a 'Lugar de Encuentros VI', en la Fundación Juan March. Originalmente iba a colgar del techo pero debido a su peso se optó en su lugar por da la bienvenida a los visitantes.

La siguiente parada es en el Museo Reina Sofía, donde se puede encontrar un homenaje a San Juan de la Cruz titulado 'Toki Egin', de los primeros años 90, una escultura de acero enorme, casi cercana a los tres metros.

La última parada en la ruta Chillida por Madrid se hace en el parque Agustín Rodríguez Sahagún, exalcalde que fue un profundo admirador de las creaciones del vasco. Se llama 'Estela funeraria', es a la vez un homenaje al regidor con sus tres metros de acero cortado.