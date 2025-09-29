Una huésped de un hotel de Alcorcón sufre una picadura de escorpión

ALCORCÓN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer que se hospedaba en un hotel de Alcorcón tuvo que ser atendida tras sufrir la picadura de un escorpión, teniendo que ser trasladada al hospital para ser atendida.

"Se sospecha que el animal podría haberse introducido previamente en el equipaje", han señalado desde el Cuerpo local a través de sus redes sociales.

Los hechos ocurrieron a las 9:25 horas del pasado viernes 26 de septiembre. Fue entonces cuando los agentes de la Policía Municipal de esta localidad acudieron a atender la llamada del hotel que les alertaba del suceso.

Una vez allí se les informa de que "una clienta había sido picada por un escorpión". Se hace comprobación, "resulta positivo, y trasladamos a la mujer al hospital para que valoren si procede algún tratamiento", han apuntado.