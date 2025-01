El humo de unos cables quemados en un colegio de Educación Especial de Valdemoro obliga a suspender las clases

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El humo que desprendían unos cables quemados en el cuarto de calderas y aerotermia del colegio público de Educación Especial 'Duque de Ahumada' ha obligado al centro a suspender las clases de este martes y de la presencia de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Ha sido el director del colegio el que ha llamado al 112 poco antes de las 8 horas porque había visto humo. Hasta el lugar han llegado varias dotaciones de la Comunidad de Madrid, que han comprobado que se habían quemados unos cables y plásticos, pero no había llamas importantes, por lo que lo apagaron, ha indicado a Europa Press una portavoz de Emergencias 112.

En ese momento todavía no habían comenzado las clases, por lo que no había ningún niño en clases. No obstante, los padres que estaban yendo a dejar a sus niños o estaban a las puertas esperando han vuelto a sus casas con los pequeños.

Una de las trabajadoras afectadas ha explicado a Europa Press que han saltado las alarmas de incendio, que el humo ha llegado a varias aulas y que todo el centro olía a plástico quemado, por lo que se han suspendido las clases. Los profesores y personal del centro se han quedado en el patio esperando las indicaciones.