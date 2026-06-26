La IA llega al campo a través del enoturismo para dar a conocer a pequeñas bodegas y sus vinos DO Madrid

Bodega Val Azul en Chinchón - COMUNIDAD DE MADRID

CHINCHÓN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia Artificial llega al campo de Madrid a través del enoturismo para dar a conocer las pequeñas bodegas de municipios de menos de 20.000 habitantes y sus vinos DO Madrid "con encanto" con el Plan de Digitalización y Promoción del Enoturismo, que cuenta con una inversión de un millón de euros.

El plan busca modernizar 44 bodegas que se encuentran en municipios rurales de menos de 20.000 habitantes y abarcan más de 12.000 hectáreas de viñedo y una producción de tres millones de botellas. Se trata de una acción englobada en el programa Pueblos con Vida para fomentar el enoturismo, mejorar la experiencia del visitante y aumentar la comercialización de las bodegas, cofinanciada con fondos europeos.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en un entorno privilegiado, la Bodega Val Azul, en Chinchón, junto con el director general del Reequilibrio Territorial, Javier Carazo, y la fundadora de la bodega, Eva Rodríguez.

La iniciativa dirigida a 25 pequeños municipios de las cuatro subzonas de la Denominación de Origen Vinos de Madrid --Arganda, Navalcarnero, El Molar y San Martín de Valdeiglesias-- agrupan entre sí a 53 bodegas y regulan más de 200 marcas.

El plan se gestiona a través de una aplicación que facilita a los visitantes planificar rutas accediendo a sus gustos, y el tiempo disponible. Igualmente, permite realizar experiencias inmersivas en las bodegas. El objetivo, tal y como ha señalado el consejero, es que cada vez haya más presencia de vinos de Madrid en cartas de restaurantes o supermercados.

"Igual que cuando vas a la Ribera del Duero no te preguntan qué tipo de vino quieres beber, pues que aquí se ofrezca por defecto", ha señalado, a la vez que ha subrayado que los de Madrid están "a la altura de los grandes vinos".

Es por ello que el consejero ha defendido que se trabaja para que los vinos de Madrid sean "reconocidos y apreciados dentro y fuera de la región" a través de este sello DO Madrid que "se está cuidando con tanto mimo", en un sector que se erige también como "un gran atractivo turístico".

Precisamente para modernizarse cuenta con Sol, el asistente virtual de la Comunidad de Madrid, que guiará al usuario en la experiencia narrándole las historias de las bodegas o de los parajes en su recorrido por los viñedos para conocer las curiosidades de las diferentes variedades de uva, el proceso de elaboración o altitud a la que se encuentra, entre otros. La plataforma permite también realizar reservas online, la venta de productos y, gracias al Club Amigos el Vino, convertir una visita puntual en una relación duradera.

En el caso de las fincas que gestionen grupos o visitas, esta plataforma incluye control de aforo y datos en tiempo real sobre cuánta gente viene, cuándo y qué va a visitar con el objetivo de poder organizarse mejor.

Tal y como ha explicado el director general, la acción está destinada a las bodegas de los pueblos más pequeños, que son las que tienen más dificultades, con el objetivo de que la experiencia en la bodega "fuera mejor" con una herramienta "potente" que permita conocer el sector del vino de Madrid.

Se podrán realizar catas virtuales y tener más información a través de QR para que estos vinos que ya están "en la Champions" puedan seguir creciendo. "La belleza natural la tenemos, el producto lo tenemos y solo falta dar el empujón", ha destacado.

Para explicarlo con detalle, la representante de InnovaSur Victoria López ha concretado cómo se partió de las cuatro subzonas de Madrid que tenían poca presencia digital para darlas a conocer, ya que hasta ahora no tenían plataformas modernas ni difusión.

Con la nueva plataforma se buscan ofrecer más funcionalidades que ofrezcan "valor" almacenando experiencias, mapas o rutas para prepararse con antelación. "Desde la propia web podemos reservas eventos y experiencias y tenemos consolidado en un mismo sitio la experiencia de las bodegas y una calculadora de huella de carbono para saber el impacto que estamos teniendo", ha detallado.

ESFUERZO COMÚN

La propietaria de la bodega, que forma parte de lo que se considera como 'la Toscana española', ha celebrado que se ayude al sector con este tipo de plataformas ya que ellos "no son suficientemente grandes" pero intentan hacer "un esfuerzo común" con el objetivo de modernizar el sector.

"Nosotros lo notamos sin duda que cada vez viene más gente, no solo en Madrid sino turistas (...) Y además el sur de Madrid todavía hay una cierta predisposición a pensar que es solo industrial, pero luego tenemos viñedos, olivares y una toscana madrileña estupenda", ha reivindicado, a la vez que ha subrayado que si tuviera que decir un calificativo diría que los vinos de Madrid son "cojonudos" y "atractivos" por la variedad de tipo de climas y suelos en la región.

Por su parte, el consejero ha aprovechado la ocasión para subrayar el impulso que está tomando el sector del enoturismo en la región, recibiendo en este último año más de 16,5 millones de visitantes.

Asimismo, ha puesto de manifiesto como este sector se está erigiendo cada vez más en la región como un gran atractivo turístico, recibiendo, solo en 2024, casi 40.000 visitas entre bodegas y museos del vino.

A nivel general, a través del convenio con la Asociación Madrid Rutas del Vino, la Comunidad de Madrid ha colaborado en la modernización de seis bodegas en municipios de menos de 5.000 habitantes, como son Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Venturada y Villaconejos, con una ayuda directa de más de 300.000 euros para reformar salas de catas, mejorar accesos.

PROMOCIÓN DEL SECTOR

De otra parte, el pasado año, coincidiendo con el 35º aniversario de la Denominación de Origen, se declaró el 2025 como el Año del Enoturismo en la Comunidad de Madrid, con una inversión de más de 5 millones para apoyar y promocionar el sector.

También se llevó a cabo la campaña Decanta Madrid, en colaboración con la Asociación de Hostelería Madrid, para que el vino de la región esté presente en bares y restaurantes. A ello hay que sumar la organización de distintas actividades de formación y profesionalización del sector.