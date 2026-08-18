Montero critica la "falta de responsabilidad" y el "permanente echar balones fuera" de la Junta sobre la vivienda

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una imagen de arhcivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este martes la "falta de responsabilidad" y el "permanente echar balones fuera" del Gobierno andaluz en materia de vivienda y ha valorado el plan puesto en marcha por el Ejecutivo central.

Así lo ha señalado Montero en Málaga tras ser cuestionada por las declaraciones de la vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en relación con que el Presupuesto del ejecutivo andaluz para 2027 "reforzará el esfuerzo que se viene realizando en materia de vivienda", así como por el problema de la vivienda en Málaga y las críticas al Gobierno central de no haber construido los suficientes inmuebles y por la falta de potencia energética en Málaga.

Montero ha asegurado que le parece "una desfachatez" que España "haga una afirmación de este tipo" y ha preguntado si "durante estos ocho años el Gobierno de Moreno Bonilla no ha reconocido ni ha tenido en cuenta que la vivienda es el principal problema que tienen los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, para poder independizarse de su hogar de origen".

"Es desde luego una falta de responsabilidad, un permanente echar balones fuera, que es lo que hace el Gobierno de Andalucía", ha apostillado.

Al respecto, ha señalado que "el Gobierno de España, justamente, ha puesto en marcha un plan con 7.000 millones de euros, que lo que tiene que permitir es la construcción de vivienda pública, que se pueda hacer asequible al conjunto de los ciudadanos, y de la construcción de vivienda en alquiler".

Montero ha añadido, asimismo, que "el Gobierno andaluz no solamente no ha dedicado recursos para la construcción de viviendas, sino que hace objeción al cumplimiento de una ley que permitiría abaratar los precios, por ejemplo aquí, en la ciudad de Málaga".

En concreto, ha señalado que en la citada ciudad permitiría "la definición de zona tensionada que haga que se regule el precio del alquiler para que las personas no tengan que gastar en torno a 1.200, 1.300 euros por un piso de apenas 60 metros cuadrados, donde no pueden siquiera tener una continuidad en la educación de sus hijos, por tanto, en la escolarización, y donde no tienen ninguna seguridad de que puedan tener un proyecto personal vinculado a la disposición de un hogar".

Por tanto, la dirigente socialista ha reiterado que "si hay una competencia que está clara es la competencia autonómica en materia de vivienda".

"Lo que no se puede es, si no se cumple la ley de vivienda, si no hay ningún tipo de presupuesto destinado a que el Ayuntamiento, las ciudades, puedan construir vivienda pública, es echar balones fuera porque justo quien tiene y quien ha puesto el debate sobre la prioridad de la vivienda ha sido el Gobierno de España con unos recursos, insisto, de 7.000 millones de euros que se van a distribuir entre aquellos que tienen la competencia pero que no la ejercen", ha concluido.