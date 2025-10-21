'Ibiza Paradise' revive la música de los 70 y 80 en un gran espectáculo participativo en Callao

El público aterriza en un espectáculo inmersivo con música en directo, baile y gastronomía mediterránea en los Cines Callao

El musical 'Ibiza Paradise' by Nacho Cano ha llegado a la Gran Vía madrileña para convertir los Cines Callao en una cápsula del tiempo que transporta al espectador a la Ibiza libre, colorida y musical de los años 70 y 80.

El nuevo espectáculo del creador de Malinche, que fue vista por 600.000 espectadores, propone ahora un viaje sensorial que combina música en directo, danza, artes visuales y gastronomía mediterránea en un formato totalmente participativo, donde el público deja de ser espectador para convertirse en parte esencial del show, ya que bailan e incluso uno de ellos llega a entrar en el escenario.

Durante casi dos horas, los asistentes se sumergen en una historia que parte del movimiento pacifista de San Francisco a finales de los años 60 y desemboca en la Ibiza más creativa y utópica de la contracultura hippie. La trama, interpretada en inglés con subtítulos en español, narra la huida de dos jóvenes que buscan un nuevo comienzo en la isla, símbolo mundial de paz, amor y libertad.

La propuesta está acompañada por música en directo a cargo de la banda 'The Callaos' y un elenco de 17 artistas que transforman el escenario en una fiesta continua de ritmo, color y energía.

EL ESPÍRITU LIBRE DE IBIZA LLEGA A LA GRAN VÍA MADRILEÑA

La ambientación, el vestuario y las proyecciones audiovisuales recrean con detalle la atmósfera hedonista y luminosa de la Ibiza de los setenta, mientras los actores interactúan con el público, que participa activamente en coreografías, cánticos y momentos de improvisación colectiva.

"Queremos que la gente viva el espectáculo, no que lo vea desde la distancia. Ibiza Paradise es un homenaje a la música inmortal de los 70 y 80, a la cultura hippie y al espíritu libre de la isla, pero también una celebración de la vida y la conexión entre personas", explicó durante la presentación del evento Nacho Cano, creador, productor y director artístico del proyecto.

El espectáculo incluye además la posibilidad de disfrutar de una cena con menú mediterráneo o vegetariano, inspirada en los sabores y texturas de la isla.

Estrenado originalmente en el Teatro Pereira de Ibiza en 2024, 'Ibiza Paradise' llega ahora a Madrid con funciones de viernes a domingo hasta finales de año. Las entradas están disponibles en la web oficial del espectáculo y en las principales plataformas de venta online.

Canal 33 TV entrevistará el miércoles 29 de octubre en el programa 'Cambia Madrid' a dos de los protagonistas del musical, un viaje a la Ibiza eterna, donde la música nunca muere y cada espectador forma parte de la historia.