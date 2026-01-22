El ICAM lanza el Radar Europeo, una plataforma digital para seguir y aplicar la legislación de la UE en España

Archivo - Fachada de la sede del ICAM - ICAM - Archivo

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado este jueves el Radar Europeo ICAM, una herramienta digital "pionera" que permitirá a la abogacía seguir de forma actualizada y comprensible el ciclo legislativo europeo y su aplicación en el ordenamiento jurídico español, coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea.

Según ha informado el Colegio en un comunicado, en las últimas cuatro décadas España ha incorporado 6.747 normas europeas a su sistema jurídico. Solo en 2025, el 45% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales tuvo origen comunitario, ya sea por transposición de directivas o por adaptación a reglamentos. Pese a ello, España sigue siendo el país de la UE con mayor número de directivas pendientes de transposición, 101 en total, de las cuales la mitad acumulan ya retrasos.

En este contexto, el ICAM ha destacado que el Radar Europeo se presenta como "una herramienta de servicio público orientada a reforzar la seguridad jurídica, facilitar el trabajo de la abogacía y reducir la distancia entre Bruselas y la práctica jurídica diaria". Su diseño ha corrido a cargo del Observatorio ICAM de Derecho de la Unión Europea, creado en 2024 para ofrecer análisis, recursos especializados y formación sobre Derecho comunitario a los profesionales del sector legal.

Durante la presentación, celebrada en la sede de la Representación de la Comisión Europea en Madrid, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha subrayado que el Radar responde a una necesidad estructural del sistema jurídico español. "Europa no sufre una carencia normativa, sino un déficit de ejecución y de armonización", ha señalado, advirtiendo de que "la fragmentación en la aplicación del Derecho de la Unión es un vector de inseguridad jurídica que dificulta la actividad económica y el fortalecimiento del mercado interior".

Ribón ha defendido que "sin una aplicación homogénea y previsible del Derecho europeo, no hay mercado interior efectivo ni igualdad de condiciones para ciudadanos y empresas". Además, ha insistido en que la digitalización "sólo será legítima si refuerza las garantías procesales y el Estado de derecho", y ha reclamado un papel activo de la abogacía, que "no puede quedar al margen de la transformación digital; debe liderarla desde el conocimiento, la ética y la defensa de los derechos".

Por su parte, la diputada responsable de Relaciones Internacionales y copresidenta del Observatorio, Teresa Mínguez, ha destacado que el Radar busca "fortalecer el papel de la abogacía ante los cambios normativos y tecnológicos que marcarán el futuro del Derecho europeo". Ha recordado que el Observatorio "es una promesa electoral de esta Junta de Gobierno" y que su primera presentación tuvo lugar en Bruselas con el mensaje de que "el ICAM quiere estar presente allí donde se toman las decisiones que afectan al Derecho que aplicamos cada día".

Desarrollado en colaboración con Newtral, el Radar Europeo ICAM está concebido como una plataforma digital especializada para anticipar, entender y aplicar el Derecho comunitario desde la práctica profesional. Incluye un sistema de alertas legislativas semanales, un boletín mensual con análisis y un conjunto de paneles interactivos que permiten seguir la evolución normativa y el estado de transposición de las directivas europeas.

Además, el Colegio elaborará un informe periódico de seguimiento para anticipar tendencias y orientar su estrategia institucional en el ámbito del Derecho de la Unión. El ICAM ha destacado que el Radar pretende ser útil para toda la comunidad jurídica, así como para empresas, ciudadanos y medios de comunicación, al ofrecer una visión clara del calendario legislativo europeo y contribuir a una aplicación más coherente y previsible de las normas comunitarias.