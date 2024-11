El Icomem acoge el viernes un concierto solidario para recaudar fondos para los damnificados por la DANA

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Madrid y la Fundación Icomem han organizado el próximo viernes día 15 el concierto solidario "Cuerdas para la Esperanza", a cargo del Dúo Guitarcello, para apoyar a los afectados por la DANA.

El evento, que tendrá lugar a las 19.30 horas en el Gran Anfiteatro (C/Santa Isabel, 51) de la sede colegial, busca honrar el compromiso de los profesionales de la salud y recaudar fondos en apoyo a las familias y comunidades afectadas por las recientes inundaciones.

Durante el concierto, de dos horas de duración, el dúo Guitarcello interpretará piezas icónicas como Tears in Heaven, What a Wonderful World, Stairway to Heaven, Hotel California y The Show Must Go On.

Quienes no puedan asistir, pueden contribuir a la causa con la compra de una o varias entradas simbólicas, a modo de "fila cero". Todas las contribuciones se destinarán íntegramente a apoyar a las personas afectadas por la DANA.

Además del concierto, la Fundación Icomem ha puesto a disposición el canal oficial de ayuda para todos los profesionales de la salud de Madrid que deseen participar en el voluntariado médico y sanitario en las zonas afectadas, coordinado exclusivamente por la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, según señala en un comunicado.

También está desarrollando un registro de médicos voluntarios para lanzar una plataforma de telemedicina, que ofrecerá consultas médicas online gratuitas a los afectados por la DANA. Este servicio estará disponible tan pronto como se resuelvan los problemas de conectividad en varias de las zonas afectadas, lo que permitirá un acceso seguro y ágil a la atención médica.