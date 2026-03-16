Icomos cree que plan municipal de Jardines del Retiro debería indicar cómo gestionar la fuerte presencia de turistas

Archivo - Varias personas en el Parque de El Retiro, a 18 de julio de 2025, en Madrid (España). El Parque de El Retiro celebra este año el 90 aniversario de su declaración como Jardín Artístico, reconocimiento que fue otorgado por parte del Gobierno en el - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Ícomos, la organización no gubernamental internacional asociada con la Unesco, cree que el plan director de los Jardines del Retiro, firmado por el Ayuntamiento de Madrid, adolece de falta de directrices claras en lo que al patrimonio construido se refiere (incluidos edificios, monumentos, estanques, muros de contención y caminos) y hace especial mención a la necesidad de incluir medidas sobre cómo gestionar la fuerte presencia de turistas.

En un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el órgano consultivo hace una valoración del plan director con el que garantizar la integración de los requisitos de protección y gestión del bien en el proceso de planificación urbana.

En concreto, Ícomos apunta que en el plan director "se concede gran importancia a la vegetación y la fauna, en relación con la biodiversidad y el cambio climático, que se convierten en cuestiones predominantes", aunque "las cuestiones relacionadas con el patrimonio construido, que son igualmente importantes en términos de significado cultural, se tratan de forma bastante marginal".

Por eso aconseja examinar estos aspectos "con la misma profundidad". Para el trabajo futuro, la autoridad responsable del plan director, la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid, "no solo debería contar con el asesoramiento de expertos en el ámbito del patrimonio cultural construido sino que debería actuar como coautora con los mismos derechos en la preparación del plan director".

"ENORME NÚMERO DE TURISTAS"

A lo que Icomos señala que el Plan Maestro actualmente "no ofrece indicaciones suficientes sobre cómo gestionar adecuadamente el uso de los Jardines del Buen Retiro" dado que "tiene en cuenta principalmente a los ciudadanos que utilizan el parque, pero solo en algunas secciones se menciona el enorme número de turistas que visitan los jardines".

"En la actualidad varias partes del jardín están masificadas. Los peatones se enfrentan a una multitud de ciclistas y conductores de patinetes. Sería útil que el Plan Maestro incluyera indicaciones sobre cómo hacer frente al uso excesivo de las partes centrales de los jardines y cómo gestionar los crecientes flujos turísticos", han recomendado.

Otra crítica es que la condición de los Jardines del Buen Retiro como componente integral y decisivo del bien del Patrimonio Mundial Madrid, Paseo del Prado y Buen Retiro, un paisaje de artes y ciencias, "solo se trata de forma marginal, en apenas cuatro páginas que no abordan el tema de manera sustantiva". El Icomos recomienda que "el Plan Maestro incluya directrices claras al respecto".

También que "sería conveniente que el plan director detallara la necesidad de que todas las medidas cumplan los requisitos establecidos en las Orientaciones prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, es decir, que no afecten negativamente al Valor Universal Excepcional (VUE) del bien del Patrimonio Mundial, que sean compatibles con todos los criterios de inscripción y que se correspondan con los atributos definidos".

Y sugiere asimismo que el Plan Maestro incluya indicaciones sobre el nivel de intervención que daría lugar a una notificación de los proyectos. En este contexto señala la reconstrucción y restauración "altamente problemáticas" del Castillete, la Torre Óptica Telegráfica del Buen Retiro, construida en 1850, abandonada a finales de la década de 1990 y recientemente rehabilitada.

"De conformidad con las Directrices Operativas, este importante proyecto debería haberse presentado al Centro del Patrimonio Mundial en sus primeras fases y, sin duda, antes de aprobarlo e iniciar su ejecución", han indicado.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En los documentos presentados, ha continuado el órgano consultivo, "no se proporcionan indicaciones claras sobre la participación de la sociedad local en la elaboración del Plan Maestro". En opinión del Icomos, "es esencial la participación de la comunidad desde las primeras etapas de la preparación de un documento tan importante".

"No es adecuado limitar la consulta pública sobre el borrador final a un solo mes, como ha sido el caso del Plan Maestro presentado para los Jardines del Buen Retiro. La participación del público no debe producirse después de la elaboración del borrador sino a lo largo de todo el proceso", han matizado.

Además "no se tienen en cuenta los alrededores inmediatos: las afirmaciones y declaraciones se limitan al área de los Jardines del Buen Retiro". Sin embargo, "hay influencias importantes que provienen de fuera de los jardines o, viceversa, cuestiones que provienen de los jardines influyen en sus alrededores, que forman parte del bien del Patrimonio Mundial". En resumen, Icomos sugiere que el borrador del Plan Maestro presentado "se revise más a fondo en varios aspectos clave".