La imprenta donde nació la primera edición de 'El Quijote', situada en la calle Atocha, acogerá visitas guiadas

Archivo - Una estatua de Don Quijote frente al Museo Casa Natal de Cervantes, a 20 de mayo de 2023, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y la Sociedad Cervantina han puesto en marcha un programa de visitas guiadas a la imprenta donde nació la primera edición de Don Quijote de la Mancha, situada en la calle Atocha, para "promover el patrimonio histórico, cultural y literario del Siglo de Oro como atractivo turístico de la región".

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, estos recorridos, con una duración aproximada de una hora, se celebrarán los martes a las 18.30 horas y los domingos a 12 horas durante los meses de abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre, con un precio de cinco euros, más la comisión de la plataforma de pago. La compra podrá realizarse de forma online a través de la web de la Sociedad Cervantina.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico busca "acercar la figura de Miguel de Cervantes, el autor más representativo de la literatura española y un referente universal de la lengua castellana". La imprenta es un enclave singular por su estrecha vinculación con el escritor y por conservar la ambientación propia del XVI.

El espacio, por el que pasaron también destacadas figuras del Siglo de Oro como Lope de Vega, Tirso de Molina o Francisco de Quevedo, ha sido recreado para acercar al visitante al trabajo artesanal de la época. Durante el recorrido, los asistentes podrán conocer anécdotas relacionadas con la impresión y difusión de El Quijote, así como aspectos de la vida y obra de Cervantes antes y después de alcanzar reconocimiento universal.