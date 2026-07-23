El incendio de Almorox-Villa del Prado alcanza ya 890 hectáreas y preocupa la previsión de viento por la tarde

Vista de la columna de humo, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). Un incendio forestal originado en la tarde este miércoles en la localidad de Almorox (Toledo), que se ha elevado al nivel - Juanma Jiménez - Europa Press

CENICIENTOS 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado en la localidad toledana de Almorox y que afecta al municipio madrileño de Villa del Prado ha consumido ya 890 hectáreas, 600 de ellas en la Comunidad de Madrid, y aunque los trabajos de extinción han avanzado por la noche, el viento del mediodía y la previsión para esta tarde elevan la preocupación.

Así lo ha trasladado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en declaraciones a los medios de comunicación poco antes de las 11 horas al término de la reunión de coordinación de emergencia en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos.

El incendio continúa en situación operativa 2 del plan contra incendios forestales (INFOMA) y los trabajos realizados durante la noche han logrado evitar que el incendio ampliara su perímetro. Ahora sobre el terreno trabajan unas 30 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y algo más de una veintena de efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME), activada a petición del Gobierno regional.

"No lo damos por estabilizado porque, como están viendo, las condiciones meteorológicas del día hoy son extremas. Cualquier reproducción hay que controlarla y queremos mantener mucha vigilancia en ese perímetro", ha explicado el consejero, que ha señalado que se va a impulsar un operativo específico de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y Protección Civil para identificar las casas afectadas.

Los servicios de emergencias tiene vigiladas unas 1.500 viviendas de la zona, de las que unas 30 se han visto afectadas, según informó en la víspera el delegado del Gobierno, Francisco Martín. El fuego se propagó por las viviendas afectadas a través de los cerramientos de arizónicas, un tipo de árbol sobre el que el Gobierno regional ha puesto el foco en los últimos meses debido a su alta capacidad de combustión.

EVACUACIONES EN ENCINAR DEL ALBERCHE

El fuego obligó a evacuar a vecinos de la urbanización Encinar del Alberche, 700 de los cuales fueron filiados y en torno a 200 han pasado la noche en el polideportivo de Villa del Prado. "Se les está atendiendo y se les va a informar de este operativo, que es complejo", ha informado Novillo, que insiste en el "riesgo de puntos calientes".

"Pedimos paciencia, sabemos que hay mucha angustia de conocer cómo están sus viviendas. Queremos darle el dato exacto y sobre todo queremos atenderles en cualquier necesidad que tengan", ha remachado el consejero madrileño, que reconoce que las imágenes de las casas y coches arrasados es "dantesca" y ha evitado dar cifras exactas "para que no se produzca zozobra en los vecinos".

Por su parte, el delegado ha incidido en que todos los recursos estatales están a disposición de la Comunidad de Madrid para atender la emergencia. "La UME continua plenamente activa, también la Guardia Civil haciendo un magnífico trabajo que fue clave ayer en los momentos de evacuación", ha señalado.