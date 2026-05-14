Un incendio en una casa en Villaverde (Madrid) deja siete intoxicados por inhalación de humo, incluidos dos policías

Archivo - Varios bomberos de Madrid trabajan en las inmediaciones donde se ha derrumbado un edificio en obras, en la zona de Ópera, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Madrid han sofocado este jueves las llamas de un incendio declarado en una vivienda en la planta baja de un edificio en la calle Godella, en el distrito madrileño de Villaverde, donde siete personas han sufrido intoxicación leve por inhalación de humo, incluidos dos agentes de Policía Nacional.

Las llamas han provocado daños en el salón de la vivienda, que se ha visto afectada en su conjunto por el humo y las calorías de las llamas. Una pareja de agentes de Policía Nacional han rescatado por la ventana a una mujer junto a un perro tras romper un barrote de la verja con ayuda de los vecinos.

Más tarde, tres dotaciones de Bomberos de Madrid han acudido al lugar para rescatar a otro perro que se encontraba en el interior de una de las habitaciones, así como a dos vecinos más de las plantas superiores del inmueble, según ha informado Emergencias Madrid.

Persona sanitario de Samur-Protección Civil ha atendido a un total de cinco vecinos y los dos agentes de Policía Nacional por intoxicación leve por inhalación de humo. Sin embargo, tres de ellos han tenido que ser trasladados al hospital para una revisión más exhaustiva.