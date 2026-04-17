Incendio controlado sin heridos en un taller de San Fernando de Henares deja 3 coches calcinados

1079126.1.260.149.20260417222424 Una dotación de Bomberos de la Comunidad de Madrid. - EMERGENCIAS 112 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid mantienen controlado este viernes un incendio en un taller de San Fernando de Henares, que ha dejado 3 coches calcinados y ningún herido.

Según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, ha ardido una zona del taller de camiones de 250 metros cuadrados y gracias a la intervención de los bomberos han evitado la propagación al resto de la nave de unos 1500 metros cuadrados. La llamada ha sido registrada por Emergencias a las 20.12 horas advirtiendo de una gran columna de humo inicial.