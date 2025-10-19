Un incendio declarado en un cuarto de contadores de un inmueble de Leganés se salda con una persona intoxicada

Archivo - Vista general de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 (ASEM112) en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España), a 24 de diciembre de 2020. - 2019 Jes ̇s HellÌn / Jes ̇s HellÌn, Jesús Hell

Un incendio declarado este domingo en un cuarto de contadores en el sótano de un inmueble de Leganés se ha saldado con una persona intoxicada por humo, según ha informado Emergencias 112 Madrid.

Hasta el lugar del fuego, declarado poco antes de las 16 horas a la altura del número 101 de la calle de La Rioja, se han desplazado cuatro dotaciones de Bomberos de Comunidad de Madrid.

Tras extinguir las llamas, han procedido a ventilar el edificio. Gracias al uso de ventiladores, los bomberos han logrado que el humo no se extendiera más allá de la tercera planta, de un total de 10 alturas.

Por su parte, hasta este punto también se han trasladado sanitarios del Summa 112 que han atendido a una mujer de 79 años por una intoxicación moderada de humo, que ha sido finalmente trasladada al Hospital Universitario de Getafe. En este operativo han colaborado efectivos de Policía local y de Policía Nacional.