Un incendio sin heridos obliga a evacuar un bloque de viviendas en Rivas

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en Rivas. - EMERGENCIAS 112

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado este miércoles ha obligado a evacuar las viviendas de un inmueble en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, aunque finalmente se ha extinguido sin registrar heridos.

Según ha informado Emergencias 112 a Europa Press el primer aviso se ha producido a las 17.20 horas y hasta el edificio, situado en Plaza de Madrid, han acudido cinco dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid que han trabajado en la extinción.

El fuego se ha iniciado en el salón del último piso de un bloque de cuatro alturas y ha roto en la fachada por la terraza. En el momento del suceso, no había nadie en el interior y la puerta del piso estaba cerrada por lo que los vecinos han podido ser evacuados de forma efectiva al no llegar el humo a las escaleras.

Tras comprobar los niveles de CO2, los bomberos han permitido regresar a los residentes de este bloque a excepción del piso afectado que estaba inhabitable con numerosos daños materiales.

Aparte de las cinco dotaciones de bomberos, al lugar del incendio, también se han movilizado una unidad de SUMMA 112 en preventivo, agentes de la Policía local y efectivos de Guardia Civil.