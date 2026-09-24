La inflación industrial en la Comunidad de Madrid se dispara un 14,1% en agosto y encadena cinco meses de subidas

Archivo - Una máquina llena los recipientes de kéfir en la fábrica de la granja Suerte Ampanera, a 24 de agosto de 2022, en Colmenar Viejo, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en la Comunidad de Madrid han experimentado un ascenso del 14,1% en agosto en relación al mismo mes de 2025, encadenando así cinco meses de subidas, un dato en línea con el del conjunto nacional, que ha experimentado en el mismo mes un crecimiento del 13,2%.

Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo que va de año, la industria en la región madrileña ha experimentado un alza en sus precios del 4,1%, mientras que, respecto al mes anterior, han escalado un 14,8%.

En concreto, el mayor ascenso se registró en los precios de la producción de energía eléctrica en la región, que crecen en agosto un 21,6% en tasa interanual y un 6,8% respecto al mes de julio. Así, en lo que va de año, los precios energéticos en la Comunidad de Madrid acumulan una subida del 23,9%.

Del mismo modo y en tasa interanual, los precios de los bienes de consumo crecieron un 2,6%, tanto los de consumo duradero (+6,1%) como los de consumo no duradero (+2,4%). De su lado, los precios de los bienes de equipo también han subido (+2,4%), así como los bienes intermedios (+4,8%) en el octavo mes del año.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los precios industriales subieron un 13,2% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,8 puntos superior a la de julio y la más elevada desde diciembre de 2022, impulsados por el coste de la energía, según Estadística.

Con la tasa interanual del octavo mes de 2026, en la que se notan, de nuevo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena seis meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en agosto fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 12,1 puntos, hasta el 33,3%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, del refino de petróleo y, en menor medida, de la producción de gas.

En concreto, los precios de las coquerías y el refino de petróleo se dispararon un 56,8% interanual en agosto, mientras que los precios del suministro de energía eléctrica y gas aumentaron un 27% interanual.

Por contra, los bienes de consumo no duradero recortaron tres décimas su tasa interanual, hasta el 0,2%, por el descenso de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.

Excluyendo la energía, los precios industriales aumentaron su tasa interanual una décima, hasta el 3,5%, situándose 9,7 puntos por debajo del índice general.

En los ocho primeros meses del año, la inflación industrial ha subido una media del 13,2% respecto al mismo periodo de 2025, con las coquerías y el refino de petróleo acumulando un alza del 63,2% y el suministro de energía eléctrica y gas, del 27%.

Por comunidades, los mayores incrementos de los precios industriales se dieron en Asturias y Canarias (+27,3% en ambos casos), Baleares (+24,3%), Andalucía (+23,5%) y País Vasco (+17%). Por su parte, los menores aumentos en los precios industriales los registraron Extremadura (+5%), Cantabria (+6%) y Navarra (+6,8%).