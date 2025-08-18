Ingresa en prisión el presunto autor de seis atracos a farmacias en Madrid

Archivo - Una señal luminosa de la cruz verde a la entrada de una farmacia. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor de seis atracos a farmacias situadas en varias zonas de Madrid, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los atracos fueron cometidos en los distritos de Tetuán, San Blas-Canillejas y Fuencarral-El Pardo. La investigación permitió detener al presunto autor una semana después de comenzar su actividad delictiva.

El ahora detenido entraba en los establecimientos y amenazaba a los empleados con un cuchillo o simulando que llevaba otro tipo de armas escondidas. Finalmente ha sido detenido como presunto responsable de seis delitos de robo con violencia e intimidación y dos tentativas. Llegó a cometer hasta tres atracos en el mismo día.

La investigación se inició al tener conocimiento de la comisión de varios robos con violencia a finales del mes de julio y en los primeros días de agosto en farmacias. Las pesquisas policiales permitieron averiguar que el presunto responsable era un hombre que actuaba durante las horas matinales y que llegaba a entrar en varios establecimientos a lo largo del mismo día.

Para lograr acceder al caudal de las cajas registradoras amenazaba a los dependientes y llegó a obligar a una de las empleadas a meterse en el aseo de la farmacia. La labor investigadora permitió identificar, localizar y proceder a la detención de este hombre el pasado 5 de agosto como presunto responsable de seis delitos de robo con violencia e intimidación y dos tentativas, siendo decretado su inmediato ingreso en prisión por la autoridad judicial.